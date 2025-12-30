Водителям в Кыргызстане дарят новогодние подарки за соблюдение ПДД

В Кыргызстане в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий водителям вручают тематические новогодние подарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД. Акция проводится по инициативе Министерства внутренних дел и охватывает все города и районы страны.

В качестве подарков водителям раздают кружки с изображением дорожных знаков, внутри которых находятся сладости. Таким образом организаторы напоминают участникам дорожного движения о важности соблюдения правил в праздничный период.

Мероприятие проходит в рамках месячной акции "Соблюдение правил дорожного движения - гарантия человеческой жизни", направленной на снижение аварийности на дорогах.

В МВД отмечают, что основная цель акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, формирование ответственного отношения к правилам дорожного движения и создание позитивного настроения среди граждан.