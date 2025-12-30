Погода
ГНС выявила подпольный цех по производству контрафактной водки

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдовых мероприятий налогового контроля выявили подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки помещения цеха, расположенного в жилом массиве "Арча-Бешик", обнаружены 122 единицы поддельной алкогольной продукции, 2 тыс. 180 акцизных марок сомнительного происхождения, 110 литров жидкости со специфическим запахом спирта, самодельное оборудование для розлива, а также этикетки и стеклянные тары от алкогольной продукции различных наименований.

По данному факту составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.


Теги:
алкоголь, Бишкек, жилмассив, ГНС
