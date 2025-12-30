Погода
В Узбекистан возвращена партия мяса птицы с превышением антибиотиков

На складе временного хранения ГП "ТИ Кант" при ветеринарном контроле выявлена партия мяса птицы, не соответствующая требованиям безопасности Евразийского экономического союза. Принято решение о возврате продукции отправителю. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Как сообщается, мясо птицы было импортировано от ООО "FAYZ PARRANDA" (Республика Узбекистан) в адрес ООО "ТТ.Топ.Трейд" (город Бишкек). В ходе лабораторных исследований в образцах продукции выявлено превышение допустимого уровня одного из ветеринарных препаратов из группы антибиотиков.

Исследования проведены аккредитованной лабораторией в соответствии со стандартом ГОСТ Р 55481-2013. Лаборатория включена в Единый реестр аккредитованных лабораторий государств - членов ЕАЭС, что подтверждает достоверность полученных результатов.

В связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований и на основании Решения Комиссии Таможенного союза № 317 инспекторами СВХ ГП "ТИ Кант" принято решение о возврате партии мяса птицы поставщику.

Возврат продукции осуществляется на основании ветеринарного сертификата № UZ 0000336 от 11 декабря 2025 года.

Ведомство отмечает, что контроль за импортируемой продукцией продолжается в целях защиты здоровья населения и обеспечения безопасности пищевых продуктов.


