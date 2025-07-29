Прокуратура вернула государству участки на 55 млн сомов на Иссык-Куле

Прокуратура Иссык-Кульской области вернула государству два незаконно приватизированных земельных участка стоимостью 55 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в селе Кызыл-Суу Жети-Огузского района выявлен участок площадью 497 кв.м, незаконно переданный в частную собственность и использовавшийся в коммерческих целях. Также в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района возвращён участок площадью 6 гектаров.

После прокурорской проверки и принятых мер оба участка были возвращены в государственную собственность.