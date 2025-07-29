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Прокуратура вернула государству участки на 55 млн сомов на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратура Иссык-Кульской области вернула государству два незаконно приватизированных земельных участка стоимостью 55 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в селе Кызыл-Суу Жети-Огузского района выявлен участок площадью 497 кв.м, незаконно переданный в частную собственность и использовавшийся в коммерческих целях. Также в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района возвращён участок площадью 6 гектаров.

После прокурорской проверки и принятых мер оба участка были возвращены в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/448661
Теги:
земельный участок, Иссык-Кульская область, прокуратура
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