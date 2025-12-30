Погода
В Кеминском районе экологи зафиксировали появление снежного барса

- Назгуль Абдыразакова
В Кеминском районе Чуйской области был зафиксирован появления снежного барса, занесённого в Красную книгу Кыргызстана. Хищник был замечен 29 декабря около 23:20 в селе Боролдой. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, снежный барс спустился на территорию населённого пункта и забрался на одно из деревьев. На место оперативно прибыли егерь Чон-Кеминского государственного природного парка Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Ж. Чокоев и охотник У. Абыканов. В безопасных условиях животное было спущено с дерева.

Отмечается, что снежный барс - редкий и охраняемый вид, находящийся под особой защитой государства.

В ведомстве подчёркивают, что каждый факт появления ак илбирса имеет важное значение для мониторинга состояния популяции и сохранения биологического разнообразия Кыргызстана.


URL: https://www.vb.kg/448664
Теги:
снежный барс, Чуйская область, Кыргызстан
