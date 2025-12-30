"Манас" внедряет систему CAT III для полётов при низкой видимости

В Международном аэропорту "Манас" продолжается установка современной светосигнальной системы III категории (CAT III), которая позволит повысить безопасность полётов и обеспечить устойчивую работу аэропорта в сложных метеоусловиях. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

Внедрение системы CAT III даст возможность принимать и выпускать воздушные суда при сильном тумане и низкой видимости, что позволит значительно сократить количество задержек и отмен рейсов и повысить надёжность авиасообщения.

Работы по установке светосигнального оборудования ведутся в соответствии с международными стандартами гражданской авиации и являются частью поэтапной модернизации инфраструктуры аэропорта "Манас".

При этом в аэропорту подчёркивают, что окончательное решение о выполнении посадки в каждом конкретном случае принимается экипажем воздушного судна с учётом фактических метеоусловий и технических возможностей самолёта.