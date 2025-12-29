Погода
"Кумтор Голд Компани" получила почти 60 млрд сомов чистой прибыли

Выручка закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" от производственной деятельности за 12 месяцев 2025 года превысила 124 млрд 216 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, чистая прибыль компании за 2025 год составила 59 млрд 286 млн сомов. В виде налогов и других обязательных платежей в бюджет Кыргызской Республики за 12 месяцев текущего года будет выплачено более 21,5 млрд сомов. В виде дивидендов выплачено 13 млрд 48 млн сомов. Объем добычи золота к концу 2025 года превысит 12 тонн.


