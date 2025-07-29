В Оше выявлен ввоз некачественного битума

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту контрабанды некачественного битума, ввезённого на территорию города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ст.231 ч.2 УК КР (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору либо с использованием поддельных документов).

Компании ОсОО "Т" и АООТ "А" ввезли битумные материалы без надлежащего декларирования и оформления. По результатам экспертизы, проведённой специалистами Южного филиала РЦ "Стройсертификация", продукция не соответствовала требованиям ГОСТа 22245-90.

Использование такого фальсифицированного битума в дорожном строительстве может причинить ущерб бюджету, привести к разрушению дорожного покрытия и нарушению норм безопасности.

В рамках следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски в служебных помещениях обеих компаний, а также опечатаны битумные ямы, принадлежащие этим предприятиям.

Расследование продолжается.