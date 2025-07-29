Погода
$ 87.12 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

В Оше выявлен ввоз некачественного битума

145  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту контрабанды некачественного битума, ввезённого на территорию города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ст.231 ч.2 УК КР (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору либо с использованием поддельных документов).

Компании ОсОО "Т" и АООТ "А" ввезли битумные материалы без надлежащего декларирования и оформления. По результатам экспертизы, проведённой специалистами Южного филиала РЦ "Стройсертификация", продукция не соответствовала требованиям ГОСТа 22245-90.

Использование такого фальсифицированного битума в дорожном строительстве может причинить ущерб бюджету, привести к разрушению дорожного покрытия и нарушению норм безопасности.

В рамках следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски в служебных помещениях обеих компаний, а также опечатаны битумные ямы, принадлежащие этим предприятиям.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448668
Теги:
ГКНБ, контрабанда, Ош, Ошская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  