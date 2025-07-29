Ежегодно Кыргызстану необходимо 23 млн саженцев плодовых деревьев

Ежегодная потребность Кыргызстана в саженцах плодовых деревьев составляет около 23 миллионов штук. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По данным ведомства, в 2024 году отечественные питомники подготовили 12 152 594 саженцев для обеспечения весенней посадочной кампании 2025 года, что составило значительную долю от общей потребности.

Кроме того, для покрытия внутреннего спроса продолжается ввоз посадочного материала из-за рубежа. Однако, благодаря увеличению объемов собственного производства, наблюдается снижение зависимости от импорта. Так, если в период с января по июль 2024 года в страну было ввезено 20 013 869 штук саженцев, то за аналогичный период 2025 года объем импорта снизился почти вдвое - до 11 050 301 штук.

В Кыргызстане на сегодняшний день официально зарегистрированы 22 питомника, имеющих статус семеноводческого хозяйства. Они занимаются выращиванием и продажей саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур.

За 6 месяцев 2024 года было импортировано:

– саженцев цветочных - 9 787 508 штук,

– саженцев плодовых - 3 545 195 штук,

– саженцев ягодных - 6 241 664 штук,

– саженцев декоративных - 439 502 штук.

За 6 месяцев 2025 года импортировано:

– саженцев цветочных - 6 375 947 штук,

– саженцев плодовых - 3 029 851 штук,

– саженцев ягодных - 1 357 373 штук,

– саженцев декоративных - 287 130 штук.