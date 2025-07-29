Лука Дончич удивил болельщиков перед Евробаскетом-2025

Словенская звезда НБА Лука Дончич удивил болельщиков радикальным преображением своего тела в преддверии Евробаскета-2025. За лето игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" полностью пересмотрел подход к питанию и тренировкам.

В интервью журналу Men"s Health Дончич признался, что перешёл на строгую безглютеновую диету с низким содержанием сахара и углеводов, потребляя минимум 250 граммов белка в день. Он также практикует интервальное голодание и тренируется дважды в день.

"Моё тело стало выглядеть лучше, я чувствую себя сильнее. Хочу максимально использовать это на Евробаскете и в сезоне НБА", - отметил Дончич.

Для поддержания формы он также играет в паддл-теннис и пиклбол, что помогает отвлечься и сохранить мотивацию.

Дончич вновь выступит за сборную Словении, с которой он уже выигрывал Евробаскет в 2017 году. В этот раз команда попала в группу D с Францией, Польшей, Израилем, Бельгией и Исландией.

Летом Лука также посетил матчи "Реал Мадрид" в Лиге Эндеса и привлёк внимание своей обновлённой физической формой. В новом сезоне он намерен взять на себя роль лидера "Лейкерс" и приблизиться к наследию Леброна Джеймса.