Погода
$ 87.12 - 87.63
€ 101.62 - 102.62

Лука Дончич удивил болельщиков перед Евробаскетом-2025

176  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Словенская звезда НБА Лука Дончич удивил болельщиков радикальным преображением своего тела в преддверии Евробаскета-2025. За лето игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" полностью пересмотрел подход к питанию и тренировкам.

В интервью журналу Men"s Health Дончич признался, что перешёл на строгую безглютеновую диету с низким содержанием сахара и углеводов, потребляя минимум 250 граммов белка в день. Он также практикует интервальное голодание и тренируется дважды в день.

"Моё тело стало выглядеть лучше, я чувствую себя сильнее. Хочу максимально использовать это на Евробаскете и в сезоне НБА", - отметил Дончич.

Для поддержания формы он также играет в паддл-теннис и пиклбол, что помогает отвлечься и сохранить мотивацию.

Дончич вновь выступит за сборную Словении, с которой он уже выигрывал Евробаскет в 2017 году. В этот раз команда попала в группу D с Францией, Польшей, Израилем, Бельгией и Исландией.

Летом Лука также посетил матчи "Реал Мадрид" в Лиге Эндеса и привлёк внимание своей обновлённой физической формой. В новом сезоне он намерен взять на себя роль лидера "Лейкерс" и приблизиться к наследию Леброна Джеймса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448674
Теги:
баскетбол, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  