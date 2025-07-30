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Специалисты Минсельхоза в Иссык-Кульской области проводят апробацию посевов

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Специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провели полевую инспекцию в аграрных районах Иссык-Кульской области с целью апробации посевов, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача инспекции - обеспечение фермеров сертифицированными и качественными семенами, соответствующими государственным стандартам. В рамках апробации проводится обследование посевов сельскохозяйственных культур, включая проверку на чистосортность, равномерность роста, а также отсутствие примесей других видов культур на одном участке.

Апробация - это важная процедура, необходимая для подтверждения сортовой принадлежности и качества выращиваемых растений. Она позволяет установить, насколько семена соответствуют заявленному сорту, а также определить пригодность посевов к дальнейшему использованию в семеноводстве. Это особенно важно для повышения урожайности, улучшения качества сельхозпродукции и защиты интересов фермеров

По итогам апробации специалисты составляют соответствующие заключения, которые являются основанием для сертификации семенного материала. Департамент продолжит проводить такие мероприятия на регулярной основе для развития устойчивого, продуктивного и конкурентоспособного сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/448681
Теги:
Иссык-Кульская область, фермеры
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