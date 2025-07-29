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В Чолпон-Ате завершился шахматный чемпионат Центральной Азии среди молодежи

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) состоялась торжественная церемония закрытия Чемпионата Центральной Азии по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 18 лет.

В мероприятии принял участие заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Улан Кыдырбаев. Он поздравил участников и гостей с успешным завершением турнира и отметил важную роль подобных соревнований в продвижении интеллектуального спорта, а также в укреплении дружбы и сотрудничества между молодёжью стран Центральной Азии.

"Шахматы развивают стратегическое мышление, дисциплину и терпение. Кыргызстан горд тем, что стал площадкой для проведения соревнования такого уровня", - подчеркнул Улан Кыдырбаев.

Чемпионат проходил с 20 по 29 июля и собрал более 400 молодых шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Турнир получил статус квалификационного соревнования под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и Азиатской шахматной федерации, что дало участникам возможность претендовать на международные спортивные звания.

Особая благодарность была выражена Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за содействие в организации чемпионата. По его поручению был выделен призовой фонд в размере свыше 1 миллиона сомов, что позволило провести турнир на высоком международном уровне.

Также были отмечены заслуги Кыргызского шахматного союза, президента Зоны 3.4 FIDE, тренеров, судей, родителей и организаторов.


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URL: https://www.vb.kg/448682
Теги:
Чолпон-Ата, шахматы
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