В Санкт-Петербурге запретили таксовать мигрантам

С 2025 года в северной столице России вводятся ограничения на работу иностранных граждан в службах такси и каршеринга. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее компаниям нанимать мигрантов, трудящихся по патентам, в этой сфере.

Ограничение касается всех, кто работает по патенту в рамках экономической деятельности с кодом ОКВЭД 49.32 - это перевозки на легковом такси и аренда машин с водителем. Запрет вступает в силу через десять дней и будет действовать до конца 2025 года.

Власти утверждают, что цель нововведения - улучшение качества обслуживания и безопасности, а также поддержка трудоустройства российских граждан. Работодателям дают три месяца на адаптацию и за это время они должны прекратить сотрудничество с водителями-иностранцами, работающими по патентам, и найти им замену.

Как уточнили в Комитете по труду Санкт-Петербурга, в первом полугодии 2025 года в городе было выдано 102,9 тысячи патентов, из них 3,8 тысячи по профессии "водитель автомобиля". Это всего лишь 3,6% от общего количества.

Между тем, запрет не коснется граждан стран Евразийского экономического союза, включая Кыргызстан. Согласно правилам ЕАЭС, кыргызстанцы имеют право официально работать в России без патента, в том числе и в такси.