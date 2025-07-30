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В Санкт-Петербурге запретили таксовать мигрантам

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 2025 года в северной столице России вводятся ограничения на работу иностранных граждан в службах такси и каршеринга. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее компаниям нанимать мигрантов, трудящихся по патентам, в этой сфере.

Ограничение касается всех, кто работает по патенту в рамках экономической деятельности с кодом ОКВЭД 49.32 - это перевозки на легковом такси и аренда машин с водителем. Запрет вступает в силу через десять дней и будет действовать до конца 2025 года.

Власти утверждают, что цель нововведения - улучшение качества обслуживания и безопасности, а также поддержка трудоустройства российских граждан. Работодателям дают три месяца на адаптацию и за это время они должны прекратить сотрудничество с водителями-иностранцами, работающими по патентам, и найти им замену.

Как уточнили в Комитете по труду Санкт-Петербурга, в первом полугодии 2025 года в городе было выдано 102,9 тысячи патентов, из них 3,8 тысячи по профессии "водитель автомобиля". Это всего лишь 3,6% от общего количества.

Между тем, запрет не коснется граждан стран Евразийского экономического союза, включая Кыргызстан. Согласно правилам ЕАЭС, кыргызстанцы имеют право официально работать в России без патента, в том числе и в такси.


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URL: https://www.vb.kg/448684
Теги:
миграция, Россия, такси
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