Ищем переводы Лермонтова на кыргызском языке для музея в России

Журналист VB.KG во время командировки в Россию побывала в музее-усадьбе Михаила Лермонтова - Тарханы, в имении бабушки великого поэта. Именно сюда он приезжал в детстве, сюда возвращался памятью, и здесь же покоится прах классика.

Во время экскурсии возник естественный вопрос: хранятся ли в музейной коллекции книги Лермонтова в переводе кыргызских поэтов? Ответ пришел символично 27 июля, в день смерти поэта. К сожалению, в архивах усадьбы имеется лишь одна брошюра с информацией о переводах, выполненных поэтами из Киргизской ССР на кыргызский язык. Собственно книг самих нет.

Так родилась идея собрать и передать в Тарханы переводы произведений Лермонтова на кыргызский язык. Это был бы небольшой, но важный вклад в культурный диалог между народами. А заодно повод задуматься о судьбе самих переводов.

Пока мы готовили публикацию, выяснилось, что в советское время произведения Лермонтова действительно переводили многие известные поэты Кыргызстана. Но сегодня эти книги почти невозможно найти ни в продаже, ни даже в библиотеках. Лишь один томик Аалы Токомбаева с переводами удалось отыскать. А ведь сколько всего было сделано! Возможно, стоит переиздать лучшие переводы на кыргызском и русском языках. Подумать о создании энциклопедии кыргызских переводов русской классики. Это был бы шаг в сторону взаимного культурного уважения и сохранения памяти о тех, кто строил литературные мосты между народами.

Мы обращаемся ко всем читателям: если у вас есть книги с переводами Лермонтова на кыргызский язык, то подарите их музею. Или расскажите, кто и когда работал над этими переводами. Любая информация будет важна.

Тарханы производят сильное впечатление не только сохранностью предметов и атмосферой эпохи, но и качеством просветительской работы. Экскурсии продуманы до мелочей, основаны на глубоком знании этнографии, истории, литературного контекста. Посетители могут переодеться в одежду XVIII века, прокатиться на лодке или в карете, посмотреть видеоистории, увидеть сценки, посидеть в людской рядом с мундирами гусаров, представить себя мельником или самим Лермонтовым. Музей живет и говорит с каждым, кто в него входит.

С грустью подумалось, что в Кыргызстане таких музеев почти нет. Или есть, но работают они в полсилы. Где программы для семейных посещений, где маршруты для школьников, где усадьбы и дома, в которых жили и творили наши писатели, поэты, сказители? Почему они не стали центрами притяжения, как Тарханы?

Сотрудники музея рассказали, что в Тарханах регулярно проходят фестивали. Представители разных стран читают стихи Лермонтова на своих языках, исполняют их как песни. Кыргызстан тоже мог бы заявить о себе. Прочесть стихи о горах, свободе, борьбе на кыргызском языке, в сердце русской поэзии.

Но для этого нужно совсем немного - найти книги, переводы, страницы памяти. Если у вас есть такие издания или истории, откликнитесь. Уважение к языку начинается с простого человеческого поступка.