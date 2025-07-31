В логистическом центре села Дароот-Корго можно хранить 400 тонн картофеля

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области состоится открытие современного логистического центра, предназначенного для хранения 400 тонн семенного картофеля.
По данным пресс-службы Минводсельпрома, центр состоит из двух холодильных камер вместимостью по 200 тонн каждая. На его территории также предусмотрена зона для сортировки картофеля.
Строительство холодильных камер профинансировано из различных источников:
Ошская область - 5 млн сомов,
Чон-Алайская районная администрация - 5 млн сомов,
Чон-Алайский айыл окмоту - 1 млн сомов,
Международная организация "Good Neighbors" - более 12 млн сомов в рамках проекта комплексного развития сёл в Кыргызской Республике.
Объект возводится при поддержке Кыргызской Республики, а организация "Good Neighbors" обеспечивает поставку производственного оборудования, включая:
2 холодильных агрегата,
1 этиленовый абсорбер,
2 промышленных увлажнителя,
генератор мощностью 125 кВт,
1 электрический погрузчик,
деревянные контейнеры для хранения.
Кроме того, на базе центра уже высажен семенной картофель сорта "супер-супер элита", завезённый из Колумбии. Основная цель проекта - развитие экспортно-ориентированного производства картофеля.
Создание данного логистического центра станет важным шагом в направлении повышения устойчивости и урожайности семенного картофеля, обеспечения качественного хранения продукции и расширения поддержки фермерских хозяйств в регионе.