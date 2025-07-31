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В логистическом центре села Дароот-Корго можно хранить 400 тонн картофеля

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- Светлана Лаптева
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В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области состоится открытие современного логистического центра, предназначенного для хранения 400 тонн семенного картофеля.

По данным пресс-службы Минводсельпрома, центр состоит из двух холодильных камер вместимостью по 200 тонн каждая. На его территории также предусмотрена зона для сортировки картофеля.

Строительство холодильных камер профинансировано из различных источников:

Ошская область - 5 млн сомов,

Чон-Алайская районная администрация - 5 млн сомов,

Чон-Алайский айыл окмоту - 1 млн сомов,

Международная организация "Good Neighbors" - более 12 млн сомов в рамках проекта комплексного развития сёл в Кыргызской Республике.

Объект возводится при поддержке Кыргызской Республики, а организация "Good Neighbors" обеспечивает поставку производственного оборудования, включая:

2 холодильных агрегата,

1 этиленовый абсорбер,

2 промышленных увлажнителя,

генератор мощностью 125 кВт,

1 электрический погрузчик,

деревянные контейнеры для хранения.

Кроме того, на базе центра уже высажен семенной картофель сорта "супер-супер элита", завезённый из Колумбии. Основная цель проекта - развитие экспортно-ориентированного производства картофеля.

Создание данного логистического центра станет важным шагом в направлении повышения устойчивости и урожайности семенного картофеля, обеспечения качественного хранения продукции и расширения поддержки фермерских хозяйств в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/448694
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