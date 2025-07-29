На руднике "Джеруй" прошла VI Спартакиада, посвященная Дню металлурга

На руднике Джеруй состоялась VI ежегодная Спартакиада, приуроченная ко Дню металлурга. Это традиционное спортивное событие стало символом единства сотрудников компании "Альянс Алтын" и представителей подрядных организаций, укрепляя командный дух, взаимное уважение и корпоративную культуру.

В этом году участники соревновались в девяти дисциплинах: футболе, волейболе, ордо, дартсе, настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната (аркан тартыш), тогуз кыргоол и гиревом спорте. Программа включала национальные виды спорта - как знак уважения к культуре и обычаям кыргызского народа..

Спартакиада стала настоящим праздником силы, выносливости и спортивного энтузиазма. Победители получили заслуженные награды, а все участники - заряд энергии, море позитивных эмоций и поддержку коллег.

Компания "Альянс Алтын" благодарит всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятия. Спартакиада на Джеруе - это не просто соревнования, а важная часть корпоративной жизни и приверженности ценностям здорового образа жизни и взаимной поддержки.