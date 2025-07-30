ГКНБ задержал двух подозреваемых в жестоком избиении гражданина

Гражданин Кыргызстана А.А.А. обратился в ГКНБ с заявлением о жестоком избиении, совершённом в отношении него криминальными элементами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего диагностированы телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкие по признаку опасности для жизни.

В результате оперативно-следственных мероприятий были установлены и задержаны причастные к нападению: А.Ж.Т., 1994 года рождения, ранее трижды судимый, и А.К.А., 2005 года рождения.

По имеющейся информации, задержанные ранее поддерживали связь с преступной группировкой, возглавляемой Н.М., известным по кличке "Коен".

ГКНБ продолжает активную работу по пресечению преступной деятельности и обеспечению безопасности граждан. Ведомство призывает граждан сообщать о случаях незаконной деятельности лиц, использующих криминальные методы и идеологию.