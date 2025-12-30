В Бишкеке два милиционера задержаны по делу о гибели Жибек Урустемовой

По делу о жестоком убийстве матери троих детей задержаны два сотрудника милиции. В отношении них возбуждены уголовные дела по фактам должностных преступлений.

Как сообщили в ГКНБ, уголовное дело по факту убийства было принято в производство по поручению заместителя председателя кабинета министров – председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева. В рамках расследования создана следственно-оперативная группа, особое внимание уделено причинам и условиям, способствовавшим совершению особо тяжкого преступления.

Следствием установлено, что у погибшей имелся охранный ордер с высоким уровнем риска угрозы жизни и здоровью. Однако участковый инспектор УВД Свердловского района Бишкека Ж.Н. несмотря на неоднократные обращения женщины, не принял предусмотренных законом мер по обеспечению безопасности её и детей.

Кроме того, после совершения убийства участковый инспектор, по версии следствия, подделал акты о якобы проведённых проверках по месту жительства подозреваемого задним числом, пытаясь скрыть своё бездействие.

Также установлено, что старший инспектор службы общественной безопасности ГУВД Бишкека А.К. незаконно выдал и продлевал разрешение на хранение и ношение травматического пистолета обвиняемому. На момент совершения убийства срок разрешения уже истёк, однако меры по изъятию оружия приняты не были.

29 декабря 2025 года по данным фактам ГКНБ возбудил уголовные дела в отношении обоих сотрудников милиции. Они были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а мера пресечения на период следствия избрана Ленинским районным судом Бишкека.

Расследование продолжается. По его итогам действиям всех ответственных сотрудников правоохранительных органов будет дана правовая оценка.