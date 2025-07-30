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МИД КР просит граждан заранее урегулировать свой правовой статус в России

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- Светлана Лаптева
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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вновь обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации до 10 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Своевременное соблюдение установленных требований позволит избежать возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима Российской Федерации.

В целях всесторонней поддержки и информирования соотечественников Министерство, в тесном взаимодействии с заграничными учреждениями Кыргызской Республики в Российской Федерации, проводит масштабную и системную информационно-разъяснительную работу.

Осуществляются регулярные выезды сотрудников консульских учреждений в места массового пребывания граждан Кыргызской Республики, проводятся встречи с представителями российских государственных органов, осуществляется тесное взаимодействие с кыргызской диаспорой, а также распространяются информационные материалы и видеоролики на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях.

С целью усиления данной работы, по поручению руководства Министерства, в Российскую Федерацию дополнительно направлены сотрудники Центрального аппарата для повышения эффективности проводимых мероприятий и обеспечения более широкого охвата граждан.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно привести своё правовое положение в соответствие с законодательством Российской Федерации".


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URL: https://www.vb.kg/448718
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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