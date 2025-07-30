В Оше прокурора задержали при получении взятки

Сотрудник прокуратуры города Ош И.С.К. был задержан при получении взятки в размере 4000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, операция проведена Следственным управлением Военной прокуратуры совместно с ГКНБ.

"Взятка передавалась от гражданина М.Э.М. В ходе неотложных следственных действий установлен ещё один фигурант дела - судья Ошского городского суда С.Р.Ш.. Он, согласно материалам, получил часть взятки, после чего скрылся в своей квартире и уничтожил предмет преступления.

Расследование продолжается".