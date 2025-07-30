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В Оше прокурора задержали при получении взятки

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудник прокуратуры города Ош И.С.К. был задержан при получении взятки в размере 4000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, операция проведена Следственным управлением Военной прокуратуры совместно с ГКНБ.

"Взятка передавалась от гражданина М.Э.М. В ходе неотложных следственных действий установлен ещё один фигурант дела - судья Ошского городского суда С.Р.Ш.. Он, согласно материалам, получил часть взятки, после чего скрылся в своей квартире и уничтожил предмет преступления.

Расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/448719
Теги:
Ош, судья, взятка, прокуратура
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