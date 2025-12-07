"Америка берет в долг и богатеет. Китай производит и теряет прибыль"

На YouTube-канале российского трейдера Александра Клинкова вышли ролики, в которых он, по его словам, простыми формулировками объясняет две противоположные экономические ситуации: США спокойно наращивают госдолг, а Китай, по мнению автора, всё больше тревожится из-за собственных успехов в промышленности.

Клинков утверждает, что госдолг США уже превысил 36 триллионов долларов. Однако, по его словам, это не становится для страны настоящей угрозой. Он поясняет: Америка занимает деньги преимущественно у своих граждан, у банков, фондов, компаний. Население доверяет государству и доллару, поэтому продолжает покупать облигации. Правительство, отмечает трейдер, направляет заёмные средства в экономику и возвращает их населению с прибылью. Клинков подчёркивает: доллар остаётся главной валютой мира, а значит, другие страны также предпочитают хранить свои накопления в американских бумагах. Пока к США сохраняется доверие, считает он, госдолг не мешает экономическому росту.

В случае с Китаем, по словам Клинкова, ситуация обратная. Он указывает, что производство в стране настолько масштабно, что компаниям приходится снижать цены ради выживания. В пример он приводит рынок электромобилей, где некоторые модели уже стоят менее 8 тысяч долларов. Покупатели выигрывают, но производители, по мнению трейдера, теряют прибыль, и рынок превращается в гонку истощения. Клинков подчёркивает: раньше Китай решал подобные проблемы закрытием избыточных предприятий, но теперь stakes выше речь идёт о высоких технологиях и крупных инвестициях.

Таким образом, по мнению Александра Клинкова, две экономики стоят перед разными рисками. США могут столкнуться с проблемами, только если исчезнет доверие к доллару. Китай же рискует потерять покупателей своих товаров. Трейдер обращает внимание на парадокс: страны взаимозависимы: США покупают китайские товары, а Китай вкладывает заработанные доллары в американский долг. Любой сбой в одной системе, считает Клинков, неизбежно ударит по другой.