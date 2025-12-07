Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 101.05 - 101.95

"Америка берет в долг и богатеет. Китай производит и теряет прибыль"

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На YouTube-канале российского трейдера Александра Клинкова вышли ролики, в которых он, по его словам, простыми формулировками объясняет две противоположные экономические ситуации: США спокойно наращивают госдолг, а Китай, по мнению автора, всё больше тревожится из-за собственных успехов в промышленности.

Клинков утверждает, что госдолг США уже превысил 36 триллионов долларов. Однако, по его словам, это не становится для страны настоящей угрозой. Он поясняет: Америка занимает деньги преимущественно у своих граждан, у банков, фондов, компаний. Население доверяет государству и доллару, поэтому продолжает покупать облигации. Правительство, отмечает трейдер, направляет заёмные средства в экономику и возвращает их населению с прибылью. Клинков подчёркивает: доллар остаётся главной валютой мира, а значит, другие страны также предпочитают хранить свои накопления в американских бумагах. Пока к США сохраняется доверие, считает он, госдолг не мешает экономическому росту.

В случае с Китаем, по словам Клинкова, ситуация обратная. Он указывает, что производство в стране настолько масштабно, что компаниям приходится снижать цены ради выживания. В пример он приводит рынок электромобилей, где некоторые модели уже стоят менее 8 тысяч долларов. Покупатели выигрывают, но производители, по мнению трейдера, теряют прибыль, и рынок превращается в гонку истощения. Клинков подчёркивает: раньше Китай решал подобные проблемы закрытием избыточных предприятий, но теперь stakes выше речь идёт о высоких технологиях и крупных инвестициях.

Таким образом, по мнению Александра Клинкова, две экономики стоят перед разными рисками. США могут столкнуться с проблемами, только если исчезнет доверие к доллару. Китай же рискует потерять покупателей своих товаров. Трейдер обращает внимание на парадокс: страны взаимозависимы: США покупают китайские товары, а Китай вкладывает заработанные доллары в американский долг. Любой сбой в одной системе, считает Клинков, неизбежно ударит по другой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448725
Теги:
Китай, США, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  