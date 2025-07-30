В Бишкеке прошёл детский теннисный турнир "Оранжевый мяч"

На кортах теннисного клуба ERVIN в Бишкеке состоялся турнир "Оранжевый мяч" среди детей 2016–2018 годов рождения. Участие приняли юные теннисисты из Бишкека и гости из Алматы.

Соревнования стали ярким событием для начинающих спортсменов и позволили им продемонстрировать свои навыки в дружеской и соревновательной атмосфере.

Победители турнира:

Среди мальчиков:

1-е место - Дариэль Тепуков

2-е место - Алан Доталиев

3-е место - Ади Акжаров

Среди девочек:

1-е место - София Касимова

2-е место - Тинай Мощина

3-е место - Алиша Сулейменова

Организаторы поздравили участников и отметили высокий уровень подготовки юных спортсменов, подчеркнув важность подобных турниров для развития детского тенниса в регионе.