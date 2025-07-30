В Бишкеке прошёл детский теннисный турнир "Оранжевый мяч"

На кортах теннисного клуба ERVIN в Бишкеке состоялся турнир "Оранжевый мяч" среди детей 2016–2018 годов рождения. Участие приняли юные теннисисты из Бишкека и гости из Алматы.
Соревнования стали ярким событием для начинающих спортсменов и позволили им продемонстрировать свои навыки в дружеской и соревновательной атмосфере.
Победители турнира:
Среди мальчиков:
1-е место - Дариэль Тепуков
2-е место - Алан Доталиев
3-е место - Ади Акжаров
Среди девочек:
1-е место - София Касимова
2-е место - Тинай Мощина
3-е место - Алиша Сулейменова
Организаторы поздравили участников и отметили высокий уровень подготовки юных спортсменов, подчеркнув важность подобных турниров для развития детского тенниса в регионе.