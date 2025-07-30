Виктор Осимхен подписал полноценный контракт с "Галатасараем"

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен официально стал игроком "Галатасарая" на постоянной основе после успешного сезона в аренде. Турецкий гранд договорился с "Наполи" о трансфере, сумма которого составила €75 миллионов, что стало самым дорогим переходом в истории турецкого футбола.

Согласно условиям сделки, "Галатасарай" выплатит €40 млн сразу, оставшиеся €35 млн - в рассрочку до конца 2026 года. Также предусмотрены бонусы в размере €5 млн за достижения, а "Наполи" сохраняет 10% от будущей прибыли при перепродаже, если она превысит €75 млн. Дополнительно в контракт включено условие, запрещающее продажу Осимхена в клубы Серии А до июля 2027 года.

В сезоне 2024/25 Осимхен забил 37 голов в 41 матче за "Галатасарай", став ключевым игроком и любимцем болельщиков. Ожидается, что он сыграет важную роль в борьбе клуба за чемпионство и в еврокубках в новом сезоне. Официальное подтверждение трансфера ожидается после подачи всех финансовых документов до 30 июля.