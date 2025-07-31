Эмма Радукану вышла в третий раунд турнира в Монреале

Британская теннисистка Эмма Радукану продолжает уверенное выступление на турнире WTA 1000 в Монреале (National Bank Open). В матче второго круга она обыграла американку Пейтон Стернс со счётом 6:2, 6:4.

Радукану, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, полностью контролировала ход игры. В первом сете она дважды взяла подачу соперницы, а во втором, несмотря на потерю гейма, смогла отыграться и завершить матч серией из четырёх выигранных геймов подряд.

"Пейтон - очень непростая соперница, мы уже встречались раньше, и матчи всегда были упорными. Я немного потеряла концентрацию во втором сете, но рада, что собралась и выиграла. Для меня особенно важно выступать здесь, ведь я родилась в Канаде", - сказала Радукану после победы.

В третьем раунде турнира британка встретится с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Лулу Сан.