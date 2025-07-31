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Расскажи о медиации и выиграй путевку на Иссык-Куль

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане стартовал блиц-конкурс "Медиация в Кыргызстане" для журналистов и блогеров. Организаторы - Министерство юстиции КР и Национальный центр медиации - призывают медиа-сообщество обратить внимание на важную и пока малоизвестную тему: мирное урегулирование споров с помощью медиаторов.

- Хотелось бы, чтобы в обществе начали понимать миссию медиаторов. Нам нужны профессионалы, которые умеют договариваться, а не конфликтовать, - отмечают организаторы конкурса. - И журналисты, и блогеры могут помочь сформировать этот запрос в обществе.

Для участия необходимо подготовить и опубликовать информационный материал о медиации. Это может быть статья, интервью, видеоролик, пост в социальных сетях, репортаж или даже мультфильм. Главное условие - публикация должна быть доступна широкой аудитории и сопровождаться хэштегом #MEDIATOR_MINJUST.

Ссылку на опубликованный материал и контактную информацию необходимо отправить до 17:00, 15 августа 2025 года на электронную почту: mediatsiya.trening@gmail.com.

Организаторы также подсказали, какие темы особенно хотелось бы видеть в конкурсных работах:

  1. Практика медиации: реальные истории урегулирования семейных споров, конфликтов в школах и на работе, в бизнесе и между сообществами.
  2. Медиация для общества: как посредничество укрепляет доверие, снижает конфликты и способствует развитию правовой культуры.
  3. Как стать медиатором: подготовка специалистов, образовательные курсы, лицензирование и требования к профессии.
  4. Закон о медиации: что предлагает новый законопроект, почему он важен для правовой системы Кыргызстана.
  5. Менталитет и медиация: традиции примирения, роль аксакалов, доверие к авторитетным посредникам.
  6. Медиация как жизненный навык: где и как применять медиативный подход в повседневной жизни.

Три победителя конкурса получат приз - трёхдневную путёвку на курорт @Aknur_deluxe на берегу озера Иссык-Куль.

Контактные телефоны для справок и консультаций:

WhatsApp / Telegram: +996 555 271 717.


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URL: https://www.vb.kg/448762
Теги:
конкурс, Кыргызстан
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