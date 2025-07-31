Расскажи о медиации и выиграй путевку на Иссык-Куль

В Кыргызстане стартовал блиц-конкурс "Медиация в Кыргызстане" для журналистов и блогеров. Организаторы - Министерство юстиции КР и Национальный центр медиации - призывают медиа-сообщество обратить внимание на важную и пока малоизвестную тему: мирное урегулирование споров с помощью медиаторов.
- Хотелось бы, чтобы в обществе начали понимать миссию медиаторов. Нам нужны профессионалы, которые умеют договариваться, а не конфликтовать, - отмечают организаторы конкурса. - И журналисты, и блогеры могут помочь сформировать этот запрос в обществе.
Для участия необходимо подготовить и опубликовать информационный материал о медиации. Это может быть статья, интервью, видеоролик, пост в социальных сетях, репортаж или даже мультфильм. Главное условие - публикация должна быть доступна широкой аудитории и сопровождаться хэштегом #MEDIATOR_MINJUST.
Ссылку на опубликованный материал и контактную информацию необходимо отправить до 17:00, 15 августа 2025 года на электронную почту: mediatsiya.trening@gmail.com.
Организаторы также подсказали, какие темы особенно хотелось бы видеть в конкурсных работах:
Три победителя конкурса получат приз - трёхдневную путёвку на курорт @Aknur_deluxe на берегу озера Иссык-Куль.
Контактные телефоны для справок и консультаций:
WhatsApp / Telegram: +996 555 271 717.