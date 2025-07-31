Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.62 - 102.62

Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате Азии по таэквондо среди кадетов

253  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Малайзии, в городе Кучинг, завершился чемпионат Азии по олимпийскому таэквондо среди кадетов. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 50 стран.

Единственную медаль для сборной Кыргызстана среди кадетов и юниоров завоевал Эржан Кемелов, выступавший в весовой категории до 37 килограммов. Под руководством личного тренера Искендера Осмонова кыргызстанец показал достойный результат и стал бронзовым призёром континентального первенства.

На пути к пьедесталу Эржан уверенно победил соперников из Ирака и Саудовской Аравии. В полуфинале он встретился с представителем Казахстана и уступил с минимальным разрывом, завершив турнир на третьей ступени пьедестала.

Поздравляем Эржана Кемелова с успешным выступлением и желаем новых побед на международной арене!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448765
Теги:
таэквондо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  