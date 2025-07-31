Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате Азии по таэквондо среди кадетов

В Малайзии, в городе Кучинг, завершился чемпионат Азии по олимпийскому таэквондо среди кадетов. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 50 стран.

Единственную медаль для сборной Кыргызстана среди кадетов и юниоров завоевал Эржан Кемелов, выступавший в весовой категории до 37 килограммов. Под руководством личного тренера Искендера Осмонова кыргызстанец показал достойный результат и стал бронзовым призёром континентального первенства.

На пути к пьедесталу Эржан уверенно победил соперников из Ирака и Саудовской Аравии. В полуфинале он встретился с представителем Казахстана и уступил с минимальным разрывом, завершив турнир на третьей ступени пьедестала.

Поздравляем Эржана Кемелова с успешным выступлением и желаем новых побед на международной арене!