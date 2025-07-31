Цифровая археология на Иссык-Куле: подводные дроны, 3D-модели и ИИ

На глубине пяти метров, вблизи села Тору-Айгыр, прячется фрагмент истории - руины древнего города, существовавшего между X и XIII веками. Исследовать это затопленное поселение приехала объединенная экспедиция ученых из Кыргызстана и России под эгидой Русского географического общества. Причем работают они при помощи современных технологий.

Как пояснил СМИ руководитель экспедиции, сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков, российская команда активно применяет подводные дроны, которые позволяют фиксировать архитектурные следы на дне озера и проводить предварительную разведку без погружения водолазов.

"Мы хотим отработать методики, которые дают максимум информации до начала раскопок, чтобы не разрушать памятник", - пояснил руководитель экспедиции.

По его словам, в археологии наступает момент, когда становится важным не столько копать, сколько думать. Робототехнические комплексы, собранные инженерами из Москвы и Санкт-Петербурга, позволяют фиксировать планировку подводных объектов с высокой точностью - до сантиметра. При этом они заменяют сразу целую дайвинг-команду и сводят к минимуму затраты на погружения, оборудование и безопасность.

Впрочем, главное - не экономия, а сдвиг в мышлении. Использование подводных дронов и других дистанционных технологий в археологических исследованиях означает уход от принципа "сначала вскрыть - потом понять". Это возможность заглянуть в прошлое, не нарушая его хрупкой структуры. Такой подход особенно важен в условиях Иссык-Куля, где каждый сантиметр дна может оказаться частью уникального памятника, поглощенного озером в результате сейсмической катастрофы.

Ответить на вопрос о причинах, по которым древний город ушел под воду, археология не сможет - нужен более широкий взгляд. Именно поэтому в составе экспедиции работают палеосейсмологи. Версия, которую отрабатывает команда, звучит как сюжет из античного эпоса: внезапная природная катастрофа, возможно, мощное землетрясение, буквально стерло с лица земли поселение, просуществовавшее несколько веков.

По словам руководителя экспедиции Максима Меньшикова, археология в таких условиях невозможна без плотной связки с геологией. Эксперты изучают линии разломов, микрорельеф, осадки и сдвиги почвы - каждый сантиметр ландшафта может дать ключ к разгадке.

"Меня, как археолога, интересует не просто артефакт, а вся история контакта между человеком и местом: как он его обустроил, как жил - и как природа однажды перечеркнула весь этот труд", - признался он в интервью медиа.

На этом фоне особенно важным становится точное датирование. Поэтому в район Тору-Айгыра прибыли и дендрохронологи. Их задача - изучить древесину, использованную при строительстве затопленного города. По годовому приросту, запечатленному в кольцах, они определяют не только породу дерева, но и точный год его гибели.

"Дендрохронология - это не просто наука про кольца на спиле. Это один из самых надежных инструментов в археологии. Если мы знаем, когда срубили дерево, - мы знаем, когда и зачем его использовали", - объясняет Меньшиков.

Так Иссык-Куль становится не просто объектом изучения, а лабораторией на открытом воздухе, где история, геология и биология работают в одной связке. Не ради сенсации, а чтобы - спустя столетия - вернуть забытому городу его лицо, судьбу и, возможно, имя.

Пока одни изучают затопленные руины, другие исследуют камни на суше. Ученые из Барнаула создают 3D-каталог древних каменных изваяний, фотографируя каждый объект более полутора тысяч раз. Снимки обрабатываются нейросетью, формируя цифровую модель, пригодную для онлайн-музеев. Работа ведется в рамках программы "Большой Алтай - прародина тюрков" - платформы, которая уже в сентябре представит обновленную виртуальную экспозицию, созданную в партнерстве с кыргызскими музеями.

Любопытно, что все это происходит на тех же маршрутах, которыми более века назад прошел Петр Семенов-Тянь-Шанский. Именно он впервые задокументировал петроглифы региона - валуны с рисунками, на которых история буквально проступила сквозь загар. Сегодня эти валуны сканируют для создания 3D-карт - будущее продолжает начатое прошлым.

"Экспедиция на Иссык-Куле - это, безусловно, интересное и значимое событие. Используется уникальная техника, работающая как над, так и под водой. Исследуется одна из древних загадок: каким образом в эпоху Караханидов целый город мог уйти под воду. Такие проекты важны не только для археологии, но и для всей научной кооперации. Однако я бы хотел посмотреть шире. В последние годы совместные научные исследования либо прекратились, либо свелись к минимуму. А между тем, их значение трудно переоценить - они необходимы и с точки зрения экологии, и с точки зрения безопасности", - считает системный аналитик, историк Бактыбек Саипбаев.

По его словам, давно назрела необходимость совместного с российскими, а возможно и китайскими и другими международными экспертами, изучения высокогорных ледников и озер.

"Мы наблюдаем деградацию ледников, образование и прорыв горных озер, что несет угрозу селей и наводнений. Это касается не только Кыргызстана, но и всего региона - Таджикистана, Тибета. Здесь крайне важно развитие климатических и гидрологических исследований, чтобы заранее предотвращать катастрофические последствия - от засух до наводнений, которые уже наблюдаются по всему миру. Отдельная тема - сейсмология. В нашем регионе усилилась сейсмическая активность. А Россия - признанный лидер в этой области. В советское время исследования велись активно, и их необходимо возобновить. Это вопрос не только науки, но и безопасности населения", - отмечает Саипбаев.

Эксперт убежден, что также важна экологическая повестка.

"После смерти академика Эмиля Джапаровича Шукурова фактически остановлены системные исследования биоразнообразия. Между тем, красная книга растений и животных Кыргызстана требует регулярного обновления. И здесь снова нужны совместные усилия с российскими учеными. Деградация природных экосистем - процесс, который нельзя игнорировать. Его последствия напрямую скажутся на жизни людей. Кроме того, практически прекращены геологоразведочные работы. А ведь потребность в редкоземельных металлах только растет - они критически важны для современных технологий. В горах Кыргызстана необходимо возобновить поиск месторождений, ведь, кроме редкоземельных элементов, там может скрываться множество других полезных ископаемых. Наконец, строительство транспортных коридоров - будь то автомобильные или железные дороги - требует обязательной экологической и геологической экспертизы. Влияние на окружающую среду и биоразнообразие должно оцениваться на раннем этапе", - говорит историк.

По мнению Бактыбека Саипбаева, все эти направления - археология, экология, геология, климатология и сейсмология - нуждаются в системном подходе и межгосударственном сотрудничестве.

"Возвращение к этим темам - не просто вопрос науки, это вопрос устойчивого будущего для Кыргызстана", - резюмировал аналитик.

Сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в сфере археологии - это не только обмен знаниями, но и продолжение общей исторической памяти. Обе страны ценят культурное наследие народов, веками живших в едином пространстве, и бережно относятся к его изучению. Партнерство с российскими учеными открывает доступ к передовым технологиям и методикам, позволяя киргизским специалистам проводить более глубокие и точные исследования. Такое взаимодействие усиливает потенциал совместных экспедиций и сохраняет для будущих поколений важнейшие свидетельства общего прошлого.