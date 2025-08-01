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Китай и США продлили "тарифное перемирие" еще на 90 дней

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В шведской столице завершился третий раунд торговых переговоров между Китаем и США. Стороны подробно обсудили текущую повестку двусторонних торгово-экономических отношений, а также оценили выполнение договорённостей, ранее достигнутых в Женеве и Лондоне.

По итогам встречи представитель Китая по международной торговле, заместитель министра коммерции Ли Чэнган сообщил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить ещё на 90 дней отсрочку введения 24-процентных "взаимных пошлин". Таким образом, страны берут дополнительное время на согласование позиций и снижение напряжённости.

Ли Чэнган отметил, что переговорные группы продолжат тесный контакт и будут оперативно обмениваться экономической информацией.

В консультациях принял участие и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. По его словам, диалог между Китаем и США необходимо поддерживать и углублять. Это, по его мнению, отвечает интересам обеих стран и способствует стабильности мировой экономики.

Со стороны США в переговорах участвовал министр финансов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Вашингтон "не заинтересован в разрыве отношений" с Пекином и по-прежнему рассчитывает урегулировать разногласия через диалог.


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URL: https://www.vb.kg/448768
Теги:
Китай, США, тарифы
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