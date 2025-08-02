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В Оше представители Госипотеки встретились с военными

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- Светлана Лаптева
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Представители Государственной ипотечной компании встретились с военными для разъяснения условий получения ипотечного жилья военнослужащими воинских частей и военнослужащими Вооруженных сил Ошского гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в мероприятии приняли участие заместитель командующего Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных Сил, начальник управления обслуживания населения Государственной ипотечной компании, специалист представительства по городу Ош и Ошской области.

Они предоставили подробную информацию о процедурах и условиях получения ипотечного дома и ответили на вопросы военнослужащих и ветеранов.


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URL: https://www.vb.kg/448770
Теги:
ипотека, Ош, армия
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