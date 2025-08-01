Погода
$ 87.25 - 87.70
€ 101.62 - 102.62

В Бишкеке пройдут финалы международного теннисного турнира Bishkek Open2025

170  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоятся финальные матчи международного теннисного турнира Bishkek Open 2025, который проводится под эгидой Азиатской теннисной федерации (ATF). Соревнования проходят на кортах теннисного клуба "Тай-брейк".

В турнире принимают участие юные теннисисты до 14 лет из семи стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Гонконга и России.

Финальные поединки начнутся в 09:00 утра, после чего состоится церемония награждения победителей и призёров турнира.

Организаторы приглашают всех любителей тенниса поддержать участников и стать свидетелями решающих матчей турнира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448773
Теги:
теннис, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  