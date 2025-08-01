В Бишкеке пройдут финалы международного теннисного турнира Bishkek Open2025

В Бишкеке состоятся финальные матчи международного теннисного турнира Bishkek Open 2025, который проводится под эгидой Азиатской теннисной федерации (ATF). Соревнования проходят на кортах теннисного клуба "Тай-брейк".

В турнире принимают участие юные теннисисты до 14 лет из семи стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Гонконга и России.

Финальные поединки начнутся в 09:00 утра, после чего состоится церемония награждения победителей и призёров турнира.

Организаторы приглашают всех любителей тенниса поддержать участников и стать свидетелями решающих матчей турнира.