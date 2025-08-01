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Молли О"Каллаган завоевала золото на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Австралийская пловчиха Молли О"Каллаган одержала яркую победу на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, завоевав золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем. Эта победа стала для спортсменки символическим возвращением после травмы и длительного перерыва после Олимпиады.

О"Каллаган показала время 1 минута 53,48 секунды, оставив позади всех соперниц. Её соотечественница Джейми Перкинс финишировала седьмой. После победы Молли отметила, что поддержка тренера Дина Боксала и команды помогла ей вернуться на высокий уровень.

"Это была настоящая эмоциональная неделя. Я благодарна за поддержку в этот непростой период. Возвращение после травмы дало мне новую мотивацию", - сказала чемпионка.

Австралийские успехи на этом не закончились. Дебютант Харрисон Тёрнер неожиданно принес бронзу на дистанции 200 м баттерфляем, установив национальный рекорд - 1:54.17. Он стартовал с восьмой дорожки и стал первым австралийцем за долгое время, кто завоевал медаль в этой дисциплине.

Кайл Чалмерс пробился в финал 100 м вольным стилем с четвёртым временем - 47.36 секунды. Его результат оказался лучше, чем на Олимпиаде-2016, где он взял золото.

Неудача постигла Сэма Шорта, который был вынужден сняться с финала 800 м вольным стилем из-за гастроэнтерита. Он предположил, что причиной стало пищевое отравление в командном отеле.

Кроме того, на чемпионате мира по прыжкам в воду, проходящем параллельно, австралийцы Кассиль Руссо и Мэддисон Кини завоевали серебро в синхронных прыжках с 3 м трамплина. Для Кини это вторая медаль турнира после золота в индивидуальных прыжках с 1 м.

Также был установлен новый мировой рекорд: француз Леон Маршан обновил рекорд в 200 м комплекс - 1:52.69, побив достижение американца Райана Лохте, державшееся с 2011 года.


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URL: https://www.vb.kg/448774
Теги:
Австралия, плавание, чемпионат мира
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