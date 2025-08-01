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На берегу Иссык-Куля стартовал фестиваль традиционной культуры "Рух Санат"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чолпон-Ате торжественно открылся Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат". В течение нескольких дней город на берегу озера Иссык-Куль станет площадкой для культурного диалога, объединяющего представителей более 30 стран мира.

Фестиваль собрал исполнителей, ремесленников, художников и носителей древних традиций из разных уголков планеты. Участники представят национальные песни, танцы, музыку, а также продемонстрируют элементы нематериального культурного наследия своих народов.

На мероприятии присутствуют почётные гости, среди которых заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, бывший председатель Совета министров Киргизской ССР Апаз Жумагулов и другие официальные лица.

Официальная церемония открытия состоится сегодня вечером. Гостей и участников ждёт насыщенная программа, включающая концерты, выставки, мастер-классы и этноярмарки. Уже в первые часы фестиваля зрителям были представлены кыргызские традиции и обычаи - от национальных костюмов до фольклорных выступлений и обрядов.

Фестиваль "Рух Санат" продлится до 3 августа. Его цель - сохранить и популяризировать культурное наследие народов мира, укрепить взаимопонимание между странами и поколениями, а также продемонстрировать богатство кыргызской культуры на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448779
Теги:
Иссык-Кульская область, музыка
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