Как дети в Кыргызстане дистанционно получают российские аттестаты

Наталья Владимировна Семенец - куратор дистанционной "Открытой русской школы" в Бишкеке - рассказала нашему изданию vb.kg, как современные технологии позволяют детям из Кыргызстана получать полноценное русскоязычное образование на расстоянии, не покидая родной страны. Она подробно объяснила, как организовано самостоятельное дистанционное обучение: от доступа к учебным материалам и индивидуального графика до поддержки преподавателей и системы контроля знаний. Наталья Владимировна также поделилась опытом организации сдачи государственных российских экзаменов - ОГЭ и ЕГЭ - для учеников, закреплённых за московской школой, и рассказала, как обеспечивается легитимность и официальное признание аттестатов, полученных в рамках международной межправительственной программы. В интервью она также затронула вопросы мотивации учащихся, вызовов дистанционного формата и перспектив развития программы в условиях цифровизации и меняющихся образовательных стандартов.

Что представляет собой обучение в Открытой русской школе в Бишкеке и как оно организовано?

Хотела бы познакомить читателя с нашей историей нахождения в Кыргызстане. С начала о самой "Открытой русской школе". "Открытая русская школа" работает по программе "Московский аттестат" уже двадцать четыре года. За это время более 4000 учеников 9 и 11 классов, проживающих в десятках разных стран мира, пользуясь электронными технологиями, смогли успешно пройти обучение и получить аттестаты о основном общем и среднем общем образовании на базе московских школ - партнеров ОРШ - ГАОУ Школа №548 "Царицыно" (10-11 классы), ОАНО Средняя общеобразовательная школа "ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I" (1-11 классы), ОЧУ "Образовательный центр имени С.Н.Олехника" (1-11 классы).

Здесь в Кыргызстане Сегодня нам 20 лет!

В далеком 2005 году данный проект который олицетворял в себе и запросы наших граждан и задачи правительства РФ и Кыргызстана в области школьного образования был передан Правительством г. Москва в Представительство Правительства г. Москва в Бишкеке и встал вопрос кому можно доверить исполнения данного проекта, кто не подведет и справиться с поставленной задачей ведь проект международного масштаба. Выбор пал на потрясающую женщину- педагог от бога, общественный деятель, политик, директор одной из столичных школ (средняя школа в последствии лицей №17 им. А.С.Пушкина г. Бишкек) и просто потрясающий человек, которая всегда душой болела за образование в нашей стране – Щербакова Наталья Анатольевна. Программа самостоятельного дистанционного образования получила название "Московский аттестат" в 2005 году под руководством Щербаковой Н.А. начала свою работу, открываю большие возможности для наших детей. Она любила свою работу, детей и нас научила всегда с душой и пониманием подходить к каждому ребенку.

Сегодня "Открытая русская школа" в Бишкеке предлагает дистанционное самостоятельное обучение. Учащиеся самостоятельно выстраивают свой график, а весь образовательный материал доступен в личном кабинете в формате PDF - это учебники, методические пособия, ссылки на художественную литературу и другое.

Ребёнок может работать с материалами так, как ему удобно: читать их онлайн, скачивать или распечатывать. Получив знания, он выполняет тесты и контрольные работы, что позволяет отслеживать его прогресс. Такой подход формирует у детей исполнительность и ответственность, поскольку они сами оценивают, какие темы требуют повторного изучения.

После выполнения контрольных работ подключается преподаватель: он проверяет задания, выставляет оценки и при необходимости даёт краткие рекомендации - например, повторить тему или переходить к следующему этапу. Обучение строится последовательно и ориентировано на развитие самостоятельности у ребёнка.

Как организовано обучение выпускных классов в Открытой русской школе, и как обеспечивается легитимность получения аттестата?

Открытая русская школа - это частная организация, которая получила лицензию и действует в рамках международной межправительственной программы. Обучение организовано для граждан Кыргызстана, а также для иностранцев с временной регистрацией, которые проживают в стране и не могут выехать за её пределы.

Проект реализуется под эгидой сотрудничества с соотечественниками, и ключевым критерием для участия является владение русским языком - умение свободно говорить, читать и самостоятельно усваивать учебный материал.

Выпускники Открытой русской школы прикрепляются к стационарной московской школе, участвующей в программе "Московский аттестат". Эта программа официально признана государством и предоставляет учащимся льготы, а самой школе - повышенный статус.

После подписания контракта ученики автоматически зачисляются в московскую школу, имеющую все необходимые разрешения. Документация проходит многоуровневую проверку - Открытая русская школа не работает с сомнительными или временными учреждениями.

На каждого ребёнка формируется личное дело: фиксируются его данные, информация о родителях и прочие сведения. Это обеспечивает полную прозрачность и легитимность обучения, а выпускники получают официальный аттестат государственного образца.

Каковы особенности оценивания и перехода между классами в Открытой русской школе, и как организована сдача ОГЭ и ЕГЭ для выпускников?

К концу учебного года ученику выдается табель, аналогичный тому, что получают школьники в Российской Федерации. В нем отражены все достижения ребёнка - оценки за каждую четверть. Если в течение года ученик выполнил все требования, сдал контрольные и тестовые работы, успешно прошёл курс и получил итоговые оценки, он автоматически переводится в следующий класс.

Особенность нашей программы в том, что мы не устраиваем вступительных испытаний. Мы не тестируем ребёнка на начальном этапе - для нас важнее его мотивация. Насколько он хочет учиться, развиваться и получить качественное образование. Многие дети приходят с желанием иметь объективную оценку своих усилий, не быть занижено оценёнными. И наша задача - найти к каждому подход, ведь все дети по-своему талантливы.

Что касается выпускных классов, в РФ, как и в Кыргызстане, обязательное школьное образование составляет 9 классов. В КР сейчас обсуждаются изменения, возможно введение 12-летней модели, но пока точной ясности нет.

После 9 класса ученики сдают ОГЭ, после 11 - ЕГЭ. Эти экзамены обязательны для получения аттестата. Так как наши дети формально прикреплены к московской стационарной школе, регистрация на сдачу ОГЭ и ЕГЭ проходит в соответствии с российским законодательством - по месту расположения школы. Поэтому для участия в экзаменах учащимся необходимо выехать в Москву.

Это обязательное условие, предусмотренное нормативными актами РФ. Однако в будущем возможны изменения, так как система адаптируется к жизненным реалиям.

Как на практике проходит сдача экзаменов и получение аттестатов в Открытой русской школе для учеников из Кыргызстана?

Честно говоря, начиная с 2020 года по сегодняшний день - 2025-й, выезд с учениками для сдачи экзаменов в Москву у нас был лишь однажды, в 2022 году. Всё остальное время дети сдавали экзамены здесь, на территории Кыргызстана - непосредственно у меня на объекте. Я являюсь региональным представителем Открытой русской школы в КР, официальным лицом этой школы здесь. Также я представляю интересы родителей и детей в Москве.

Ранее, до пандемии, когда школа только развивалась, мы регулярно выезжали в Москву - я сопровождала группы детей на все экзамены как доверенное лицо родителей. Находились с ними всё время - от входа в аудиторию до завершения экзамена, который длится от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от предмета. После экзаменов мы обычно организовывали либо развлекательные мероприятия, либо готовились к следующему этапу.

С 2020 года таких групповых выездов не было. Некоторые ученики сдавали ОГЭ в Москве индивидуально, после чего возвращались в Кыргызстан. При этом аттестаты, которые мы получаем, - это полноценные документы российского образца. В них не указано, что обучение было дистанционным, заочным или семейным. Документ ничем не отличается от того, что получают дети, обучающиеся в стационарной форме в РФ.

Ученики 11-х классов проходят обучение по 17 предметам, 9-е - по 13. Они осваивают полный учебный курс. И, поскольку речь идёт о российском образовании, многие семьи рассматривают продолжение обучения ребёнка в вузах Российской Федерации.

Могут ли дети, окончившие Открытую русскую школу, поступать в вузы Кыргызстана и России на равных условиях с выпускниками стационарных школ?

Да, конечно. С полным пакетом документов, с итоговыми аттестатами дети спокойно поступают и в вузы России, и в учебные заведения Кыргызстана. Аттестаты российского образца здесь признаются. Насколько я помню, ещё в 1990 году было подписано постановление, которое до сих пор не отменено. В нём говорится о взаимном признании документов об образовании четырьмя странами - Россией, Кыргызстаном, Казахстаном и Беларусью. Это означает, что российский аттестат у нас считается подлинником, и все достижения ребёнка автоматически признаются.

То есть, если ребёнок окончил школу в России и вернулся сюда, ему не нужно дополнительно подтверждать, что он действительно закончил, скажем, 9 класс. Он спокойно продолжает обучение здесь. Всё это работает достаточно прозрачно.

Также дети могут сдавать экзамены здесь, например, на базе Славянского университета. При университете действует пункт приёма (ПП), но важно понимать, что он лицензирован под абитуриентов, а не выпускников школ. Это большая разница.

Почему я на этом делаю акцент? Потому что во время пандемии, когда детей нужно было откреплять от московских пунктов сдачи экзамена и прикреплять к местным, у нас возникли сложности. В то время в Кыргызстане было всего два официальных пункта сдачи экзаменов: школа при Кантской авиабазе (российская) и Славянский университет. Но, как я сказала, Славянский университет - это для абитуриентов, а не для выпускников, и поэтому возникали трудности. Мы с этим столкнулись напрямую, и, к сожалению, нас тогда никто не слышал.

Но в целом, ещё раз подчеркну: с документами российской школы дети имеют право продолжать обучение как в России, так и здесь, и их дипломы официально признаются.

Как происходит обучение и получение аттестата для детей, обучающихся дистанционно в российской школе из Кыргызстана, и соблюдаются ли при этом требования законодательства КР?

Да, действительно, наши дети, где бы они ни находились в Кыргызстане, имеют возможность зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в Славянском университете и получить сертификат, подтверждающий их достижения. С этим сертификатом они могут поступать в вузы России - потому что база единая, и это абсолютно законно. Никаких нарушений в этом нет.

Но нужно понимать: выпускник и абитуриент - это разные категории. Тогда, в годы пандемии, была одна сложность - закрытые границы. А сегодня - другая. Ситуация с военной операцией в России, и, честно говоря, это пугает, особенно когда речь идёт о мальчиках. Отправлять туда сыновей становится серьёзным решением.

Если посмотреть на статистику выпусков, видно, что многие мальчишки уезжали учиться по направлениям, связанным с военным делом. Они действительно были мотивированы, и мы отправляли многих - в органы МВД, в вооружённые силы РФ. Это факт.

Сейчас, конечно, стало сложнее. И всё чаще родители задают мне один и тот же вопрос, который звучит уже 20 лет: "Не нарушаю ли я закон КР, если мой ребёнок не учится здесь?" Отвечаю: нет, вы не нарушаете. По закону Кыргызской Республики родитель обязан обеспечить ребёнку образование. Где именно - он решает сам.

Все необходимые справки, подтверждающие обучение ребёнка, оформляются. У меня много детей, которые по гражданству - кыргызы, но живут с родителями за границей: в Турции, России, ОАЭ, Израиле и других странах. Эти семьи переезжают, и детям нужно документальное подтверждение обучения - всё это мы предоставляем.

Таким образом, закон нигде не нарушается. Образование в нашей школе даёт именно российская сторона. Это российская школа зачисляет ребёнка, обучает его, и именно она выдаёт официальный документ, подтверждающий его знания и достижения. Ребёнок становится полноценным учеником школы РФ и проходит те же требования, что и любой школьник в России.

Какие у вас планы и перспективы на этот учебный год? Что нового вы планируете для своих учеников?

В этом учебном году мы планируем продолжать обеспечивать детям качественное образование и активно поддерживать их в достижении личных и академических целей. Набор ведём с первого по одиннадцатый класс. Для выпускных классов (9–11) приём закрывается 15 сентября - это связано с необходимостью оформления документов и регистрации учеников в госуслугах РФ, так как выпускники сразу попадают в официальные списки и идут запросы для сдачи экзаменов.

Для учеников с первого по восьмой класс, а также для десятого, приём возможен в течение всего учебного года - в августе, ноябре, декабре. Однако важно понимать, что ребёнок обязан пройти полный учебный курс и закрыть все четверти, а чем позже он начинает, тем сложнее догонять программу. Тем не менее, многим это удаётся, так как у нас есть примеры учеников, которые одновременно учатся в стационарной кыргызской школе и дополнительно в нашей программе, что позволяет им получить сразу два аттестата - российский и кыргызский. Помимо этого у нас возможно пройти обучения "год за два"- экстерном.

Мы активно готовим наших детей к поступлению в разные вузы России - от классических московских университетов, таких как МГУ и Высшая школа экономики, до региональных вузов, например, в Новосибирске. Наши выпускники тщательно изучают разные варианты: сравнивают программы, преподавателей, рейтинги университетов и условия жизни в разных городах. Это помогает им сделать осознанный выбор и успешно реализовываться как в учёбе, так и в карьере.

Мы никогда не ограничиваем наших учеников только одним вузом или направлением - наоборот, поддерживаем их разнообразные интересы и помогаем находить своё место в жизни. Многие наши выпускники уже построили успешный бизнес или начали профессиональную деятельность ещё во время учёбы.

Мне очень приятно наблюдать, что наши дети становятся самостоятельными и продуманными, умеют планировать своё будущее и расширяют свои горизонты. Именно такой подход, на мой взгляд, даёт им хорошие шансы на успех в жизни.

Как изменился подход к отбору и подготовке учащихся с момента запуска программы, и какие ключевые требования предъявляются к детям сегодня?

Примерно мы выпустили около 400 человек. Нужно понимать, что программа изначально была межправительственной и имела ограниченное количество мест. Когда она только запускалась, у нас было всего 20 мест - это была идея мэра города Москвы Лужкова Юрия Михайловича в 2001 году. Работа над программой началась в 2004-м, а в 2005 году она была официально запущена. Первый выпуск состоялся в 2006 году - это была первая группа из 20 человек.

К сожалению, не все из этой первой группы смогли успешно пройти обучение и поехать сдавать экзамены в Москву. Это был пилотный проект, и тогда стало понятно, что наши дети ещё не привыкли к такой форме самостоятельного обучения. Если их не контролировать и не готовить предметно к экзаменам, многие не справляются. В первый год из двадцати ребят до Москвы смогли доехать только шесть. Мы поняли, что нужно улучшать поддержку.

В последующем году мы ввели систематическую подготовку к выпускным экзаменам, и уже тогда все дети смогли успешно поехать на экзамены - результат был стопроцентным. Это был значительный прорыв.

Когда Лужков Ю.М. покинул пост мэра города Москвы, и его на посту сменил Собянин С.С., квоты были убраны. Но по факту количество мест осталось примерно на уровне двадцати, и эта группа как бы "закрепилась" за нами.

Я участвую в программе с 2006 года. В период с 2007 по 2010 годы происходило слияние федеральных и региональных квот: у федералов было 20 мест, у нас - 20, и мы вместе набирали около 40 учеников. В этот период был очень большой наплыв заявок - на одно место было по 7-8 человек. Приходилось проводить отбор с помощью тестов.

Сегодня попасть в программу может любой ребёнок, при этом главное требование - знание русского языка. Это связано с тем, что многие дети не владеют русским на нужном уровне, и это становится причиной трудностей в обучении и усвоении материала. Без хорошего знания языка успешное прохождение программы становится проблематичным.