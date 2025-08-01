Виктор Осимхен - самый дорогой трансфер в истории турецкого футбола

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен официально стал игроком турецкого гранда "Галатасарая", установив рекорд трансферного рынка Турции. Сумма сделки, по разным источникам, превысила 30 миллионов евро, что сделало этот переход самым дорогостоящим в истории турецкого футбола.

Осимхен перешёл из одного из ведущих европейских клубов, где проявил себя как один из самых перспективных форвардов мира. Известный своей скоростью, силой и отменным голевым чутьём, он стал главным усилением "Галатасарая" в преддверии нового сезона. Клуб рассчитывает, что его появление поможет вернуть себе чемпионский титул в турецкой Суперлиге и показать сильный результат в Лиге чемпионов УЕФА.

Президент "Галатасарая" на презентации игрока подчеркнул, что подписание Осимхена - часть масштабной стратегии клуба по укреплению состава и повышению конкурентоспособности как на внутренней, так и на международной арене. "Мы рады приветствовать Виктора в нашей команде. Его талант и опыт - именно то, что нам нужно для достижения высоких целей", - заявил он.

Сам Осимхен в свою очередь отметил, что рад присоединиться к одному из самых титулованных клубов Турции и готов выкладываться на полную, чтобы оправдать доверие болельщиков и руководства. "Галатасарай - это большой клуб с богатой историей. Я стремлюсь помочь команде добиться успеха и подарить радость фанатам", - сказал футболист.

Эксперты отмечают, что этот трансфер свидетельствует о растущем влиянии турецких клубов на мировом футбольном рынке. "Галатасарай" демонстрирует финансовую мощь и готовность конкурировать с европейскими топ-клубами, что повышает престиж турецкой Суперлиги и привлекает внимание к лиге со всего мира.

Фанаты "Галатасарая" уже активно обсуждают переход в социальных сетях, выражая надежду на успешный сезон с новым нападающим. Первый официальный матч с участием Виктора Осимхена ожидается в ближайшие недели.