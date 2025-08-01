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На пересечении улиц Аул и Элебесова прошёл масштабный субботник

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По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева в столице продолжаются масштабные работы по приведению в порядок всех парков и скверов. Одной из таких территорий стал сквер на пересечении улиц Аул и Элебесова в Свердловском районе, где прошёл масштабный субботник.

В работах приняли участие Свердловская районная администрация, муниципальные предприятия "Бишкекзеленхоз" и "Тазалык". Было задействовано более 100 человек и свыше 10 единиц спецтехники.

В рамках субботника проведена уборка территории, покос сухостоя, обрезка сухих деревьев, а также очистка вдоль проезжей части.

Мероприятие направлено на благоустройство общественных пространств, улучшение санитарного состояния и создание комфортной городской среды.

Свердловская администрация благодарит всех, кто принял участие в субботнике, и призывает жителей бережно относиться к окружающим скверам и паркам.


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URL: https://www.vb.kg/448791
Теги:
субботник, Бишкек, Кыргызстан
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