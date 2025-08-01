В Бишкеке прошел торжественный прием по случаю 98-годовщины основания НОАК

В Бишкеке посольство КНР в КР организовало торжественный прием по случаю 97-годовщины основания Народно-освободительной армии Китая. ЧПП КНР в КР Лю Цзянпин и все дипломаты посольства присутствовали на приеме. В торжественном мероприятии приняли участие более 400 человек, в том числе министр обороны КР Мукамбетов Руслан, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР, заместитель министра иностранных дел, депутаты Жогорку Кенеша КР, главы дипмиссий, а также представители китайских компаний и китайские соотечественники в Кыргызстане.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве КНР в КР, старший полковник Лю Вэйдон отметил, что под руководством идеи Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил КНР, народная армия твердо следует по пути укрепления армии с китайской спецификой, смело двигаясь к великой цели всестороннего создания армии мирового класса.

"В последние годы реформы НОАК в оборонной и войсковой сферах непрерывно углубляются, уровень модернизации и боевые возможности китайской армии неуклонно растут. А под стратегическим руководством глав двух государств китайско-кыргызские отношения переживают наилучший период в своей истории, а связи между армиями двух стран непрерывно развиваются в здоровом ключе", - сказал он.

В свою очередь, министр обороны КР Мукамбетов Руслан на торжественном приеме от имени личного состава вооруженных сил КР и от себя лично поздравил китайских коллег с 98-летней годовщиной со дня образования НОАК. Как отметил глава военного ведомства, военнослужащие двух государств поддерживают давние и крепкие связи, которые продолжают расширяться и углубляться как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, строясь на принципах взаимного доверия и равноправия.

"Наши страны связывают традиционные дружеские и добрососедские отношения, основанные на принципах взаимного уважения, взаимного доверия. Это касается и области военного сотрудничества, которое занимает особое место в многогранной системе двухсторонних кыргызско-китайских отношений", - сказал министр обороны КР.