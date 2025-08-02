Погода
$ 87.24 - 87.74
€ 99.12 - 100.12

Дональд Трамп вводит новые пошлины для десятков стран

297  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении 69 стран, территорий и Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. Решение было принято накануне установленного Трампом крайнего срока - 1 августа - для завершения торговых переговоров с Вашингтоном, отмечает CNN.

Новые пошлины вступят в силу с 7 августа 2025 года. Базовая ставка останется на уровне 10% - она будет применяться к тем странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. По информации представителя Белого дома, это касается большинства государств.

Для стран, с которыми у США сохраняется отрицательное торговое сальдо, ставка составит 15%. В эту категорию попадают около 40 стран и сам Евросоюз. Более десятка государств столкнутся с еще более высокими тарифами - свыше 15%. Наивысшие ставки установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), а также Ирака и Сербии (по 35%).

Отдельным документом Трамп распорядился повысить пошлину для Канады с 25% до 35%. В Белом доме это объяснили "отказом от сотрудничества" в борьбе с нелегальным оборотом фентанила и ответными действиями канадской стороны. Эта мера вступила в силу немедленно.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о намерении обложить пошлинами импорт из 180 стран и территорий, установив временный тариф в 10% на трехмесячный срок для проведения переговоров. Первоначальный дедлайн - 9 июля - был продлён до 1 августа. В конце июля США и ЕС достигли договоренности о торговом соглашении, согласно которому ставка пошлины на европейские товары будет составлять минимум 15%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448798
Теги:
пошлины, США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  