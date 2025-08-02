Дональд Трамп вводит новые пошлины для десятков стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении 69 стран, территорий и Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. Решение было принято накануне установленного Трампом крайнего срока - 1 августа - для завершения торговых переговоров с Вашингтоном, отмечает CNN.

Новые пошлины вступят в силу с 7 августа 2025 года. Базовая ставка останется на уровне 10% - она будет применяться к тем странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. По информации представителя Белого дома, это касается большинства государств.

Для стран, с которыми у США сохраняется отрицательное торговое сальдо, ставка составит 15%. В эту категорию попадают около 40 стран и сам Евросоюз. Более десятка государств столкнутся с еще более высокими тарифами - свыше 15%. Наивысшие ставки установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), а также Ирака и Сербии (по 35%).

Отдельным документом Трамп распорядился повысить пошлину для Канады с 25% до 35%. В Белом доме это объяснили "отказом от сотрудничества" в борьбе с нелегальным оборотом фентанила и ответными действиями канадской стороны. Эта мера вступила в силу немедленно.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о намерении обложить пошлинами импорт из 180 стран и территорий, установив временный тариф в 10% на трехмесячный срок для проведения переговоров. Первоначальный дедлайн - 9 июля - был продлён до 1 августа. В конце июля США и ЕС достигли договоренности о торговом соглашении, согласно которому ставка пошлины на европейские товары будет составлять минимум 15%.