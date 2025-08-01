В Бишкеке построят 35 общественных туалетов

Мэрия Бишкека инициировала проект по созданию современной сети общественных санитарных объектов. Инициатива направлена на улучшение санитарно-гигиенических условий в парках, скверах, на транспортных узлах и в местах массового скопления людей, сообщает на сайте мэрии столицы.

"Всего планируется построить 35 общественных туалетов. Из них 20 будут возведены за счет городского бюджета - по пять в каждом районе Бишкека. Ещё 15 санитарных объектов установят в рамках механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Уже проведены восстановительные работы на нескольких объектах: туалеты обновлены в парках имени А. Боталиева, Тулебердиева, на перекрестке улиц Байтик Баатыра и Ахунбаева, а также у здания Филармонии.

Цель проекта - создание доступной, безопасной и инклюзивной системы санитарной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам и нуждам горожан.

Уважаемые жители! Просим вас высказать мнение - где, по вашему мнению, особенно необходимы общественные туалеты? Предложения можно оставить в комментариях на официальных платформах мэрии".