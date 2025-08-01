Почему выгодно дружить с владельцем тарифа "Семья Премиум"

Чтобы подключить тариф "Семья Премиум", не обязательно быть семьёй. Главное – быть в команде из трёх человек, которые хотят меньше платить и получать больше. Например, вы и двое друзей. Или коллег. Или соседей по подъезду. Соберитесь втроём или даже больше – и платите меньше за безлимит, интернет и ТВ.

Сейчас этот тариф стоит 1490 сомов в месяц по акции. Если поделить на троих – получается менее 500 сомов на человека. А это намного дешевле, чем обычный безлимит, который обойдётся в 850 сомов на каждого.

Что получает каждый участник:

безлимитный интернет и связь в смартфоне в сети О!; бесплатную раздачу Wi-Fi без ограничений; 100 минут на другие мобильные сети КР.

А в одном из ваших домов появляется ещё и домашний интернет до 500 Мбит/с от Saima, фирменный гигабитный роутер и ТВ-приставка БЕСПЛАТНО, более 220 ТВ-каналов и бесплатный доступ к 5 онлайн-кинотеатрам. Так что можно устраивать шерине и почаще ходить к хозяину в гости – смотреть кино, делиться вайфаем и скидываться на дружеские чаепития.

Подключение простое: через приложение "Мой О!" или в любом O!Store. Только проверьте заранее, доступен ли интернет Saima по адресу, где будет стоять оборудование.

Акция действует до 31 августа 2025 года и продлится 100 дней с момента подключения. Потом в действие вступит стандартная стоимость 1990 сомов, но даже она делится на троих очень и очень выгодно.

Иногда всё, что нужно для экономии – это просто объединиться.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.