Внешнеполитический курс Азербайджана и его потенциальные последствия

Азербайджан стремительно меняет вектор внешней политики. Страна наращивает связи с Израилем и Великобританией, укрепляя позиции в энергетике и военной сфере. Эти партнёрства открывают новые возможности, но и втягивают Баку в архитектуры, где правила задают другие.

На страницах издания kz24.news подчёркивается: Азербайджан всё дальше отходит от традиционной многовекторности. И если раньше он лавировал между интересами Москвы, Тегерана и Анкары, то сегодня становится частью связок, выстроенных далеко за пределами региона.

Tamar и логика зависимости

В марте 2025 года госкомпания SOCAR приобрела 10 % в израильском газовом месторождении Tamar. Это первый случай участия Азербайджана в энергетике Израиля. Сделка подчёркивает формирование трёхстороннего альянса с участием британского капитала.

Tamar - стратегический объект. Через него Израиль снабжает газом и собственные регионы, и соседние страны. Присутствие SOCAR в этом проекте открывает Баку выход в Восточное Средиземноморье, но одновременно делает его уязвимым перед геополитикой другого региона. Любая эскалация может отразиться на безопасности инвестиций.

Кроме того, Азербайджан рассматривает новые маршруты поставок газа в Европу, частично завязанные на совместные разработки с Израилем. Это снова создаёт зависимость - не столько от инфраструктуры, сколько от политических решений, принимаемых вне Баку.

Оборонные технологии и влияние

Израиль стал ключевым поставщиком вооружений Азербайджану. До 69 % всех закупок приходятся именно на него - от дронов и РЭБ до систем ПВО. Эти технологии сыграли решающую роль в Карабахе и укрепили оборонные позиции страны.

Но речь уже не о контрактах. Израильские специалисты консультируют, участвуют в интеграции систем и адаптации военных стандартов. Всё это создаёт глубокую технологическую привязку. А с учётом напряжённых отношений Израиля с Ираном, Азербайджан фактически оказывается втянут в линию противостояния, которую он сам не выбирал.

Внутренняя реакция и осторожность соседей

На официальном уровне курс Баку подаётся как усиление международной роли страны. Но внутри экспертной среды и среди бывших дипломатов всё чаще звучат тревожные оценки. Растут опасения, что внешние партнёрства подменяют собой стратегический суверенитет.

Отношения с Россией заметно охладились. Москва воспринимает сближение Баку с Израилем и Западом настороженно - особенно на фоне сокращения её военного влияния в регионе и усиления позиций Анкары. При этом Россия по-прежнему сохраняет важные каналы влияния - культурные, экономические, инфраструктурные. И сама по себе Москва не выступает против развития Баку, но предпочитает, чтобы это происходило без разрушения регионального баланса.

Между внешним влиянием и возможностью манёвра

Сегодня Азербайджан получает тактические преимущества: технологии, инвестиции, поддержку на Западе. Но и риски возрастают - от внешнего давления до зависимости от чужих интересов.

Парадоксально, но именно в этой ситуации у России сохраняются шансы. Азербайджан уже не раз демонстрировал способность к лавированию. И если новые альянсы не оправдают ожиданий или начнут диктовать слишком жёсткие условия, Баку может вернуться к сбалансированной многовекторности - уже в обновлённой конфигурации.

Россия - единственная из крупных игроков, кто может предложить Азербайджану не контроль, а пространство для манёвра. И в этом - возможно, главная основа для восстановления доверия.