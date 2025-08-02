Центр по борьбе с дезинформацией запущен в Казахстане

В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан начинает работу Центр по борьбе с дезинформацией, передает агентство Kazinform.
Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации.
Среди основных задач Центра:
выявление и опровержение недостоверной информации;
обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам;
развитие культуры ответственного потребления информации.
В условиях информационного перенасыщения особенно важно отличать факты от намеренных искажений. Новый Центр станет инструментом навигации в потоке информации.
Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами.
Создание Центра - это логичный шаг к формированию устойчивой коммуникационной среды, основанной на реальных фактах, ответственности и доверии к информации.
Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Запуск сопровождается размещением информации на официальных ресурсах в соцсетях, ориентированной на простое и наглядное объяснение сложных инфопроцессов.