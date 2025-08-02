Сон Хын Мин объявил о уходе из "Тоттенхэма" этим летом

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин на пресс-конференции в Южной Корее официально объявил о своем решении покинуть клуб.

Футболист отметил, что это было самое трудное решение в его карьере, но он чувствует, что достиг всего, чего мог в "Тоттенхэме", и готов к новым вызовам в другой команде.

"Клуб помог мне принять это решение, и я благодарен за всё, что здесь произошло", - сказал Сон, проявляя эмоции.

По сообщениям СМИ, "Лос-Анджелес ФК" из MLS активно ведет переговоры о подписании футболиста.

Этот уход знаменует конец важного этапа в карьере Сона и оставляет открытым вопрос о его следующем клубе.