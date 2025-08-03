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Россия и Азербайджан обмениваются ударами в топонимах

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Азербайджанское издание Minval в своих материалах начало менять названия российских топонимов после того, как в одной из публикаций российского государственного агентства ТАСС административный центр Нагорного Карабаха назвали Степанакертом. Город носил такое название при СССР и во время, когда он находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сейчас это город Ханкенди.

Агентство ТАСС 31 июля опубликовало заметку о сносе в городе памятника Ивану Айвазовскому. Айвазовский - армянин по национальности, его имя при рождении было Ованнес Айвазян. Памятник поставили в декабре 2021 года, когда регион контролировала НКР, в его установке принимали участие находившиеся тогда в регионе российские миротворцы. В заметке ТАСС город был назван Степанакертом.

Вечером того же дня МИД Азербайджана потребовал от ТАССа извинений, подчеркнув, что использование названия Степанакерт государственным агентством "рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности" Азербайджана.

МИД Азербайджана пригрозил, что если будут использоваться "названия, принятые бывшим сепаратистским марионеточным режимом", Баку оставляет за собой право "называть различные топонимы в России их историческими названиями".

Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало несколько новостей из России, в которых Калининград был упомянут как Кенигсберг, Оренбург - как Орынбор, а Волга - как Итиль.

Зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в ответ заявил, что после возвращения контроля над Нагорным Карабахом Азербайджан "решил, что с Россией можно не считаться". По мнению депутата, Баку сознательно идет на обострение отношений с Москвой. Затулин напомнил, что Азербайджан "и сам раньше называл город Степанакертом".

"Не стоит забывать, что Азербайджан никогда не являлся союзником России в регионе, его поведение - смесь амбиций и дури", - заявил Затулин, отметив, что Баку "не дождется от России извинений".

ТАСС при этом отредактировал свою заметку. Сначала в заголовке фразу "в Степанакерте" заменили на "в Нагорном Карабахе", а затем - на "в Карабахе" (так регион официально называет Азербайджан).

Отношения России и Азербайджана за последний год резко ухудшились. В декабре 2024 года российская ПВО по ошибке сбила пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. После попадания ракеты лайнер был вынужден садиться в казахстанском Актау, в результате катастрофы погибли 38 человек. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения за "трагический инцидент", но прямо не признал, что самолет сбили силы российской ПВО.

Издание Minval очень подробно рассказывало о том, как идет расследование авиакатастрофы. 1 июля там была опубликована, как утверждалось, объяснительная российского военнослужащего, который по ошибке отдал приказ сбить самолет AZAL: издание выложило фото самой объяснительной, а также фрагмент, как утверждалось, переговоров российских военных, который подтверждал содержание записки. В Minval отмечали, что не уверены в подлинности документа, однако при этом никак не поясняли, каким образом он попал в редакцию.

В конце июля Minval назвал имя генерала, который отдал непосредственный приказ атаковать самолет, а еще через несколько дней - фамилии российских военных, которые в момент обстрела находились на боевом дежурстве. В издании снова не рассказали, откуда получили эту информацию.

В конце июня в Екатеринбурге задержали людей из азербайджанской диаспоры, два человека при этом погибли. В ответ власти Азербайджана завели уголовные дела против сотрудников отделений российских государственных СМИ, а также задержали нескольких граждан РФ, объявив их "членами ОПГ". Задержанные, судя по опубликованному официально видео, были избиты. В России после этого продолжили преследовать азербайджанцев - в частности, 30 июля МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/448822
Теги:
Азербайджан, Россия
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