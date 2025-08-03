В Кыргызстане хотят отменить 15% за обслуживание в кафе и ресторанах

В Кыргызстане готовятся к отмене практики взимания отдельной платы за обслуживание в общественных заведениях. Об этом сообщил глава Службы антимонопольного регулирования Джээналы Орозбаев в интервью ИА "Кабар".

Согласно озвученной инициативе, планируется внести изменения в Закон "О защите прав потребителей". Орозбаев отметил, что в действующем законодательстве не было прямого запрета на подобные сборы, однако теперь предлагается устранить эту правовую лазейку.

"Честно говоря, я не понимаю, откуда взялась практика брать 15% за обслуживание. Ни в одном законе она не закреплена. Сейчас мы приводим всё в порядок", - отметил он.

По его словам, инициатива исходит от администрации президента. Законопроект уже прошел согласование с Министерством юстиции.

Помимо сервисного сбора, проект предусматривает запрет на включение в чек дополнительных услуг, которые посетитель не заказывал, таких как музыкальное сопровождение или плата за оформление зала.