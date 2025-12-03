Погода
AFP: Задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини

358  0
В Бельгии прошли обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (EEAS) в Брюсселе и Колледже Европы в Брюгге, а также в домах нескольких подозреваемых в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Дело, расследуемое Европейской прокуратурой (EPPO), связано с финансируемой ЕС программой подготовки молодых дипломатов, сообщается в пресс-релизе на сайте EPPO.

"По запросу EPPO, одобренному следственным судьей, Федеральная полиция (FGP West-Vlaanderen) провела обыски в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних связей в Брюсселе и в домах подозреваемых", - говорится в сообщении

В ходе операции, прошедшей при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), полиция изъяла документы и задержала трех человек. EPPO уточняет, что речь может идти о мошенничестве при закупках, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Кроме того, по запросу прокуратуры с нескольких подозреваемых был снят иммунитет, добавляется в пресс-релизе.

По данным AFP, одна из задержанных - бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она находится под стражей, сообщает агентство со ссылкой на источники в следственных органах. Дело касается использования средств Колледжа Европы, в котором Могерини сейчас занимает пост ректора.

Кроме того, по данным агентства, задержан Стефано Саннини - итальянский дипломат и бывший генеральный директор Европейской службы внешних связей в Брюсселе, сейчас занимающий пост генерального директора Европейской комиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива.

В расследовании речь идет о средствах, полученных Колледжем Европы в 2021 и 2022 годах от внешнеполитического ведомства ЕС на реализацию девятимесячной программы подготовки дипломатов. Следователи выясняют, существовал ли предварительный сговор между европейской дипслужбой и учебным заведением в Брюгге. "Есть серьезные подозрения, что в ходе тендерного процесса по программе была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся справедливой конкуренции, и что конфиденциальная информация, связанная с текущей закупкой, была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере", - уточняет прокуратура в своем сообщении.

Могерини в 2014-2019 годах занимала пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на котором сейчас находится Кая Каллас. EPPO подчеркивает, что все лица "считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентными судами Бельгии".

Источник: Deutsche Welle


URL: https://www.vb.kg/448827
Теги:
задержание, коррупция, Европейский союз
