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Асема Асангариева завоевала бронзу ЧМ по борьбе U17

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка Асема Асангариева завоевала бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит в Греции.

Выступая в весовой категории до 40 кг, Асангариева начала турнир с 1/8 финала, где уверенно победила соперницу из Украины. В следующей схватке она уложила на лопатки представительницу Эстонии и вышла в полуфинал.

За выход в финал кыргызстанка боролась с сильной соперницей из Японии, но уступила. В поединке за третье место Асангариева встретилась с Валей Хорсан из Румынии и одержала победу со счётом 2:0, завоевав бронзовую медаль.

Этот результат стал значимым достижением для сборной Кыргызстана и подтверждением высокого уровня подготовки молодых борцов страны.


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URL: https://www.vb.kg/448837
Теги:
Греция, женская борьба, Кыргызстан
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