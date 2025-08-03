Асема Асангариева завоевала бронзу ЧМ по борьбе U17

Кыргызстанская спортсменка Асема Асангариева завоевала бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит в Греции.

Выступая в весовой категории до 40 кг, Асангариева начала турнир с 1/8 финала, где уверенно победила соперницу из Украины. В следующей схватке она уложила на лопатки представительницу Эстонии и вышла в полуфинал.

За выход в финал кыргызстанка боролась с сильной соперницей из Японии, но уступила. В поединке за третье место Асангариева встретилась с Валей Хорсан из Румынии и одержала победу со счётом 2:0, завоевав бронзовую медаль.

Этот результат стал значимым достижением для сборной Кыргызстана и подтверждением высокого уровня подготовки молодых борцов страны.