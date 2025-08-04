Кыргызстан заинтересован в поставках в Индию фасоли, меда, риса и мяса

В рамках участия в Десятом совещании министров сельского хозяйства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившем в городе Куньмин Китайской Народной Республики, состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбека Керималиева с Совместным секретарём министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индия Санджаем Кумаром Агарвалом.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в ходе встречи обсуждались перспективы расширения двустороннего взаимодействия в аграрной сфере, включая обмен предложениями по санитарным и фитосанитарным требованиям, что является важным шагом на пути к обеспечению безопасной и устойчивой торговли.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в увеличении экспорта фасоли, мёда, риса и мясной продукции в Индию, а также в импорте индийских бананов и цитрусовых культур.

Кроме того, было отмечено сотрудничество между Департаментом органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики и Индийской ассоциацией производителей и фермеров сельскохозяйственных микроорганизмов (AMMA) в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве в сфере органического сельского хозяйства.

Проведённая встреча стала важным шагом на пути углубления взаимовыгодного партнёрства между Кыргызстаном и Индией, а также укрепления взаимодействия в рамках ШОС в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.