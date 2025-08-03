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Бишкек впервые получит завод, а не очередное обещание

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Вопрос строительства мусороперерабатывающего завода в Бишкеке годами оставался в подвешенном состоянии. Каждый новый мэр начинал с него, ставил сроки, делал громкие заявления. Албек Ибраимов обещал запустить объект к концу 2018 года. Азиз Суракматов в 2019-м поручал построить завод в течение года. После него Эмильбек Абдыкадыров не раз анонсировал запуск, заключал соглашения с разными компаниями, но дальше разговоров дело снова не пошло. Хотя значение проекта для города не вызывало сомнений, так как мусорная проблема с годами только усугублялась.

Бишкек рос, полигон в селе Нижняя Ала-Арча переполнялся, и вопрос переработки отходов стал не просто экологическим, а социальным и даже экономическим. Горожане ждали не слов, а действий.

И вот в 2025 году нынешний мэр Айбек Джунушалиев четко обозначил срок, в декабре завод будет введен в эксплуатацию. И, кажется, впервые это не просто обещание. Без громких заголовков, без лишнего шума, но с реальным результатом. Завод построен. Запуск вопрос ближайших месяцев.

Объект позволит перерабатывать бытовые отходы и производить из них электроэнергию. По оценкам специалистов, это снизит нагрузку на городской полигон, улучшит санитарную обстановку, даст городу дополнительный источник энергии и, что важно, создаст рабочие места.

Айбек Джунушалиев из тех, кто меньше говорит, но делает. Он не раз заявлял, что предпочитает судить по делам. И сейчас, пожалуй, это первый действительно ощутимый шаг в решении проблемы, о которой в городе говорили годами.


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URL: https://www.vb.kg/448856
Теги:
мусор, мэр, Айбек Джунушалиев
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