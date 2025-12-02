Почему округ №13 стал лидером по явке, а №20 - аутсайдером

Разрыв явки между округами №13 и №20 на выборах депутатов Жогорку Кенеша стал одним из самых заметных в стране. По данным ЦИК, в округе №13 проголосовали 47,84% избирателей, тогда как в округе №20 - лишь 24,63%. Почти двукратная разница связана с особенностями структуры округов, уровнем локальной мобилизации и характером избирательной кампании.

Социально-демографическая структура

Округ №13 включает город Майлуу-Суу, часть города Базар-Коргон, а также айылные аймаки Кенеш, Арстанбап-Ата, Сайдыкум Базар-Коргонского района и айылные аймаки Д. Садырбаев, Э. Алиев и Момбеков Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Это компактные территории с выраженной внутренней коммуникацией. В таких районах локальные сообщества более сплочены, а взаимодействие между жителями играет значимую роль. Это создаёт условия для более активной информированности избирателей и повышает уровень участия в выборах.

Округ №20 объединяет часть Аламудунского района Чуйской области и пригородные зоны Бишкека: Маевку, Калыс-Ордо, Чон-Арык, Лебединовку, Аламедин, Эне-Сай и другие населённые пункты. Это более разнородная и мобильная территория: многие жители работают в столице, часто перемещаются и меньше вовлечены в локальную политическую повестку. Это влияет на их мотивацию участвовать в голосовании.

Активность и узнаваемость кандидатов

В округе №13 среди кандидатов были политически узнаваемые фигуры - действующие депутаты Бактыбек Сыдыков и Айбек Алтынбеков. Их опыт и наличие устойчивой сети сторонников повысили уровень мобилизации в округе.

В округе №20 кандидаты также были представлены широко - от предпринимателей до представителей местных кенешей. Однако их кампании не обладали такой же плотностью охвата и узнаваемости. Несмотря на победу Темирлана Айтиева, Сеида Атамбаева и Токтобүбү Ашымбаевой, их ресурсы оказались недостаточно масштабными, чтобы существенно повлиять на общую явку.

Инфраструктура и доступность участков

Округ №13 компактнее и удобнее в плане транспортной доступности. Большинство избирателей голосуют в непосредственной близости от места проживания, что особенно важно для пожилых и занятых жителей.

Округ №20 территориально растянут, включает множество МТУ (муниципальные территориальные управления) и пригородных районов. В условиях высокой занятости населения посещение участка требует больше времени, что снижает уровень участия.

Политическая мотивация и локальный контекст

В округе №20 уровень участия оказался ниже, что связано с особенностями территории: в неё входят пригородные зоны Бишкека с более мобильным населением и высокой долей жителей, занятых в столице. Такие факторы обычно приводят к снижению локальной электоральной активности.

Разница в явке между округами №13 и №20 указывает на влияние территориальной структуры и характера заселения. Компактные и менее мобильные сообщества демонстрируют более высокую явку, тогда как в крупных и разнородных округах уровень участия традиционно ниже.

Избранные депутаты по округам

По предварительной информации, окончательный подсчёт голосов может занять около недели. На текущем этапе лидирующие позиции занимают следующие кандидаты:

Округ №13

Бактыбек Сыдыков

Айбек Алтынбеков

Айгуль Карабекова

Округ №20

Темирлан Айтиев

Сеид Атамбаев

Токтобубу Ашымбаева