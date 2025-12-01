Погода
Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из России граждан КНР.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, "до 14 сентября 2026 года включительно граждане КНР вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина КНР".

В указе подчеркивается, что эти правила вводятся "с учетом принципа взаимности".

При этом порядок въезда в РФ и выезда из РФ, установленный настоящим указом, не распространяется на граждан Китая, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской деятельности, а также для получения образования, в целях проживания в России либо для осуществления международных автомобильных перевозок и сопровождения таких транспортных средств в качестве переводчиков.

Указ от 1 декабря вступил в силу со дня подписания.

В начале сентября МИД КНР объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Подобное послабление начало действовать с 15 сентября. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.

Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение Китая отменить визы для россиян.

Первые туристы из России въехали в КНР без виз 15 сентября.

Источник: Интерфакс


